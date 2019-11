Wut-Kundin rastet an der Kassa aus

Weil nur eine Kassa offen hat, rastet diese Kundin völlig aus.

An einer Supermarkt-Kassa zu warten, kann schon einmal mühsam und kräftezehrend sein. Diese Kundin in einer Linzer Hofer-Filiale hatte es aber wohl besonders eilig. Die Kundin rastete völlig aus und begann die Mitarbeiterin wüst zu beschimpfen. Das Ganze wurde auf Video aufgenommen und geht derzeit im Netz viral.

Im rund 90 Sekunden langen Clip hört man, wie die Frau sich immer weiter in Rage redet. „Ihr sehts, da sind 100.000 Leute. Die eine Kasse sperrst zu, die andere machts aus“, beschwert sie sich gleich zu Beginn. Als sich die Mitarbeiterin ihr entgegenstellt, wird sie wüst beschimpft: „Du redest mich sicher nicht per Du an, du deppertes Weib du.“ Auch als die Angestellten damit drohen, die Polizei zu rufen, lässt sich die Wut-Kundin nicht beruhigen: „Dann rufst es doch an!“

Das Video, das von einer Oberösterreicherin am Dienstag auf Facebook gestellt wurde, geht derzeit viral. Innerhalb nur weniger Stunden wurde es bereits knapp 800 Mal geteilt und fast 700 Mal kommentiert. Viele User kritisieren dabei auch, dass niemand der Kassiererin zur Hilfe kam.