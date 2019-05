Wut-Wirt attackiert Gäste: Jetzt erntet er Shitstorm

OÖ. Ein 41- und ein 40-Jähriger reklamierten am Mittwoch in einem Gasthaus in Bad Schallerbach, dass ihnen falsches Essen serviert worden sei. Das regte den Wirt (56) so sehr auf, dass er den beiden die Teller mitsamt dem Essen in die Gesichter schleuderte. Als einer der beiden die Polizei alarmieren wollte, schlug der 56-Jährige auf das Duo ein. Die Attackierten flüchteten ins Freie. Eine vierköpfige Familie wollte danach ebenfalls das Lokal verlassen, da prügelte der Gastronom auf einen 43-Jährigen und dessen Vater (71) ein. Alle vier Opfer wurden verletzt. Der Gastwirt wurde angezeigt.

Wut-Wirt erntet Shitstorm

Nach der Attacke rechnen nun auch frühere Gäste mit dem Wirt ab. Der 56-Jährige dürfte nicht zum ersten Mal ausgerastet sein, glaubt man den Bewertungen online. Eine Frau beschreibt, dass sie vor den Augen ihrer kleinen Kinder vom Wirt beleidigt beleidigt worden sein soll. Danach soll er ein Familienmitglied mit Cola angeschüttet haben.

Aufgrund des Aggressionspotentiales des Wirten, solle man ihn aus der Branche entfernen, schreibt ein anderer User. Des Öfteren soll es zu Beleidigungen gekommen sein.

"Dem Wirt gehört sofort die Konzession entzogen", heißt es in Kommentaren. "Wieder ein Psycho, diesmal a Österreicher", schreibt ein anderer.

Es gibt aber auch User die den Wirt verteidigen: "Richtig so! Suderanten Kundenbetreuung vom feinsten ;) A paar Vögel glauben mit an Menü um 3,90 kaufens den Wirten glei mit. Reklamationen kommen oft erst wenn der Teller leergfressn is."