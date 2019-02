Zeugen filmten tödliche Massen-Schlägerei in OÖ

OÖ. Ein 29-jähriger Mazedonier ist am Freitagabend bei einer Massenschlägerei in einem Lokal in Regau (Bezirk Vöcklabruck) getötet worden. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Neun an der Auseinandersetzung Beteiligte wurden festgenommen, berichteten die oberösterreichische Polizei und die Staatsanwaltschaft Wels.

Bei der tödlichen Massenschlägerei wurden angeblich auch Messer und Todschläger eingesetzt. Offenbar hat es sich um einen Streit zwischen zwei Familienclans gehandelt, wie es in Medienberichten heißt, ist inzwischen ein kurzes Video von der Schlägerei selbst aufgetaucht.

Ein zweites Video zeigt, wie die Sanitäter über einen Verletzten gebeugt sind. "Jetzt gemma olle", heißt es im Video.

Die zwei Gruppen ausländischer Herkunft seien kurz vor Mitternacht aneinandergeraten, hieß es seitens der Exekutive bzw. der Staatsanwaltschaft. Nach der blutigen Schlägerei mit einem Todesopfer, ging es vor dem Spital weiter. Auch dort gingen sie aufeinander los.

Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion der Leiche angeordnet, um die Todesursache des Mazedoniers zu klären. Neun an der Auseinandersetzung beteiligte Personen wurden festgenommen. Sie wurden in unterschiedliche Polizeidienststellen gebracht und sollten dort am Samstag einvernommen werden. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Oberösterreich geführt.