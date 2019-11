Burschen hatten in Linz einen Fünf-Euro-Schein geraubt.

Zwei 14-Jährige sind am Donnerstag in Linz nach dem Raub eines Fünf-Euro-Scheines von der Polizei festgenommen worden. Die beiden hatten in der Vorwoche einen 17-Jährigen bedroht und ihm das Geld aus der Hand gerissen. Das Duo zeigte sich teilweise geständig, sie sollen der sogenannten Baby-Face-Bande angehören. Die beiden wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert, berichtete die Polizei.

Die Burschen aus Irak und Afghanistan hatten den Jugendlichen am Linzer Hauptbahnhof angesprochen, sich das Geld nur borgen zu wollen. Als der Mühlviertler den Schein herauszog, drohte ihm der Iraker mit der erhobenen Faust, während er vom Afghanen festgehalten wurde.