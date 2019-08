Zwei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfällen in OÖ schwer verletzt

Freistadt/Pregarten. Zwei Radfahrerinnen sind am Samstag bei Verkehrsunfällen im Bezirk Freistadt in Oberösterreich schwer verletzt worden. Eine 80-Jährige, die auf der L 1432 in Richtung Bad Zell fuhr, bog bei der Kreuzung mit der B124 nach links ab und stieß dabei gegen einen Pkw. Die Frau wurde gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe des Wagens geschleudert.

Die Pensionistin aus dem Bezirk Perg wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Der 55-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Freistadt blieb offenbar unverletzt.

Ohne Fremdverschulden zu Sturz kam eine 46-jährige Mountainbikerin auf einem öffentlichen, laut Polizei unbefestigten Weg in der Nähe der Summerauer Bahn in Pregarten. Ein Rettungshubschrauber flog die schwerverletzte Einheimische in den Med Campus III nach Linz.