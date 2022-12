...

Eine 95-Jährige ist Mittwochmorgen in ihrem Haus ums Leben gekommen, als der Adventkranz in Flammen aufging. Nachdem die Frau die Kerzen angezündet hatte, geriet der Kranz in Brand. Die Seniorin versuchte noch zu löschen, doch ihre Kleidung fing Feuer. Für die 95-Jährige kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.