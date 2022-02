Räder auf Beifahrerseite aus Achse gerissen - Fahrer war mit 1,12 Promille unterwegs.

Ein 36-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag auf einer Landesstraße in Enns (Bezirk Linz-Land) betrunken einen spektakulären Unfall mit seinem Auto verursacht: Drei Mal touchierte er die Leitschiene und schlitterte insgesamt rund 210 Meter mit dem Wagen an der Stahlplanke entlang. Durch die Wucht der Kollisionen wurden beide Räder auf der Beifahrerseite ausgerissen. Auch der Tank riss auf und 30 Liter Treibstoff flossen in das abschüssige Bankett, berichtete die Polizei.

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Am Auto des 36-jährigen Bosniers entstand Totalschaden. Wegen des Treibstoffaustrittes musste das Bankett von der Straßenmeisterei Ansfelden oberflächig abgetragen werden.