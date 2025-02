Bursch (15) von Auto in Straßengraben geschleudert

Teenager sammelte Äste auf Fahrbahn auf - Mit Notarzt ins Welser Klinikum

Ein 15-Jähriger ist am Samstagabend in Wendling (Bezirk Grieskirchen) von einem Auto erfasst und in einen Straßengraben geschleudert worden. Der Bursch war bei einem 31-Jährigen im Wagen mitgefahren, der auf einem Anhänger Gehölz gelagert hatte. Einige Äste fielen von der Ladefläche, die sie von der Fahrbahn aufsammelten. Dabei erfasste eine 57-jährige Autolenkerin den jungen Mann, der in einen Straßengraben geschleudert wurde. Der Notarzt brachte den 15-Jährigen ins Spital.

Der 31-Jährige war mit seinem Gefährt auf der Straße stehengeblieben und schaltete die Warnblinkanlage an. Ein vorbeikommender Pkw-Lenker hatte den beiden Männern noch beim Aufsammeln geholfen. Der 15-Jährige kam ins Welser Klinikum.