Auf der Nordost Autobahn (A6) kam es am Samstagfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall.

Laut "Krone" gibt es mittlerweile drei Todesopfer. Der Unfall ereignete sich an der Abfahrt Kittsee im Bezirk Neusiedl am See, nahe der Grenze zur Slowakei. Ein Schlepperfahrzeug soll beteiligt sein, in dem bis zu 30 Personen befördert wurden. Es sollen sich mehrere beteiligte Personen vom Unfallort entfernt haben, nach denen derzeit gesucht wird.

