Eifersuchts-Anfall: Fünf Linzer kämpften um eine Frau

Ein Kontrahent wurde bei der Auseinandersetzung verletzt.

Linz. Fünf Männer im Alter zwischen 19 und 34 Jahren haben am Dienstag in Linz mit Gewalt einen Streit um eine Frau ausgetragen. Einer von ihnen wurde verletzt, hieß es in einer Presseaussendung der Polizei am Donnerstag.

Begonnen hat die Auseinandersetzung damit, dass sich die Freundin eines 29-Jährigen bei einem 34-Jährigen in einem Mehrparteienhaus aufhielt. Der Jüngere soll bei dem Streit den Älteren mit einem Messer bedroht haben, weshalb dieser mit einer Teleskopstange zugeschlagen habe. Dann verlagerte sich der Konflikt ins Freie. Dort sollen der 34-Jährige und zwei Begleiter im Alter von 19 und 23 Jahren mit der Teleskopstange und Baseballschlägern auf den 29-Jährigen und auf einen 33-Jährigen eingeschlagen haben.

Als die Polizei eintraf waren nur noch die beiden letzteren da. Ihre Streitgegner waren geflüchtet. Die Beamten forschten aber auch sie aus. Sie zeigten alle Beteiligten bei der Staatsanwaltschaft an.