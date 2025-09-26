Flugverkehrsabgabe soll laut LH Stelzer Linzer Flughafen retten

Derzeit fließen fast alle Einnahmen aus der Flugverkehrsabgabe an den Bund.

OÖ. „Regionalflughäfen dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Mit einer Verländerung der Flugverkehrsabgabe könnten wir gezielt in die Attraktivität des Flughafens Linz investieren, den Wettbewerb beleben und neue Flugverbindungen sichern – und damit den Wirtschaftsstandort Oberösterreich stärken“, bringt LH Thomas Stelzer (ÖVP) am Freitag eine Idee für die Rettung des Linzer Flughafens vor.



Derzeit fließen die Einnahmen aus der Flugverkehrsabgabe fast ausschließlich an den Bund. Stelzer fordert, dass künftig die Länder für die Einhebung zuständig sein sollen – zweckgebunden für die Absicherung ihrer Regionalflughäfen, aber vor allem auch mit der Möglichkeit, die Höhe bzw. den Verzicht selbst festlegen zu können und Wettbewerb zu ermöglichen. „Eine Abgabenhoheit der Länder schafft Spielraum – damit können wir gezielt Anreize setzen, um zusätzliche Flugverbindungen und Anbieter für unsere Regionalflughäfen zu gewinnen“, so Stelzer.

© Land OÖ

Für Oberösterreich ist der Flughafen Linz unverzichtbar: als Tor für die exportorientierte Industrie, als Standortfaktor für Investoren und als wichtige Drehscheibe für Fracht und Tourismus. „Wenn wir als Land direkt mitgestalten können, wird der Flughafen Linz wieder attraktiver – und davon profitiert die gesamte Region“, unterstreicht Stelzer.

Laut Statistik Austria brachte die Flugverkehrsabgabe zuletzt 168 Millionen Euro ein. Die Verländerung der Flugverkehrsabgabe wäre auch ein logischer Schritt, nachdem die Bundesregierung in den letzten Jahren mehrere steuerpolitische Maßnahmen gesetzt hat, die entgegen den Grundgedanken des Finanzausgleichs ausschließlich dem Bund zugutekommen – ohne finanzielle Beteiligung der Bundesländer. Beispiele dafür sind die Glücksspielabgabe, die Digitalsteuer oder die CO₂-Abgabe. Dadurch entgehen den Bundesländern allein im Jahr 2025 rund 640 Millionen Euro – Oberösterreich allein verliert dadurch etwa 108 Millionen Euro.