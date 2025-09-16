Google Rechenzentrum: Entscheidung rückt näher

Google bestätigt offiziell: Die Pläne für ein Rechenzentrum in Kronstorf werden konkret.

Kronstorf. Seit 2008 hält Google ein 50 Hektar großes Grundstück in Kronstorf. Nun verdichten sich die Anzeichen für ein geplantes Rechenzentrum: Der Konzern hat offizielle Unterlagen für Betriebs- und Baugenehmigungen eingereicht. Die gewerberechtliche Vorprüfung ist laut BH Linz-Land abgeschlossen, eine mündliche Verhandlung ist für November geplant.

Auch wenn Google den Baustart offenlässt, zeigt man sich vorbereitet: „Die Genehmigungen ermöglichen es uns, schnell handlungsfähig zu sein“, so ein Sprecher. Die 3.500-Einwohner-Gemeinde könnte bald Standort eines der größten Digitalprojekte Oberösterreichs werden.