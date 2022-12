× Großeinsatz nach Brand in Industriebetrieb

Ein Brand in einem Industriebetrieb in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz geführt.

Eine große Maschine hat in einem Glas verarbeitenden Betrieb zu brennen begonnen. Kurz nach 14.00 Uhr wurde die erste Feuerwehr zum Einsatz gerufen, nach wenigen Momenten wurde der Alarm erhöht und Stufe 2 ausgelöst. Insgesamt waren 16 umliegende Feuerwehren bei den Löscharbeiten im Einsatz, hieß es von der Freiwilligen Feuerwehr Kremsmünster gegenüber der APA. Laut ORF waren die Feuerwehren stundenlang damit beschäftigt, den Glasofen zu kühlen. Über Verletzte liegen keine Meldungen vor. Laut Feuerwehr kann die Glasverarbeitung auf den verbliebenen Produktionslinien ganz normal weiterlaufen. © FF Irndorf/FF Kremsmünster