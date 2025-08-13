Alles zu oe24VIP
Herberstein freut sich über doppelten Panda-Nachwuchs
Süße Babys

Herberstein freut sich über doppelten Panda-Nachwuchs

13.08.25, 13:40
Weltweit leben nur noch rund 10.000 Rote Pandas.

In der Tierwelt Herberstein wurden am 17. Juni erstmals seit zehn Jahren zwei süße Rote Panda-Welpen geboren. Ein wichtiger Erfolg im internationalen Artenschutzprogramm.

Die stark gefährdete Art leidet unter Lebensraumverlust, Wilderei und Tourismus. Weltweit leben nur noch rund 10.000 Tiere, davon 2.500 fortpflanzungsfähig. Drei Wochen nach der Geburt öffneten die Jungtiere erstmals die Augen, nach acht Wochen erfolgte der Gesundheitscheck mit Impfungen, Entwurmung, Chippen und Geschlechtsbestimmung. Beide sind wohlauf.

Derzeit leben sie in einem geschützten Bereich und sind noch nicht öffentlich zu sehen. Die Tierwelt Herberstein beteiligt sich am europäischen Erhaltungszuchtprogramm, das vom niederländischen Zuchtkoordinator geleitet wird und für das Überleben der Art entscheidend ist.

