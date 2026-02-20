Home-Invasion: Pflegerin gefesselt, Tresor ausgeraubt

Eine 40-jährige Pflegekraft ist in der Nacht auf Donnerstag im Rahmen einer Home-Invasion in Asten (Bezirk Linz-Land) gefesselt und leicht verletzt worden.

Die Bewohner des Hauses - eine 79-jährige Frau und ihr 83-jähriger Mann - schliefen währenddessen. Die Täter erbeuteten den Tresor der Familie, in dem sich Bargeld, Schmuck und Goldmünzen befanden, so die Polizei.

Die drei maskierten Täter drangen gegen 2.00 Uhr in das Haus ein. Die Pflegerin hielt sich in ihrem Zimmer im ersten Stock auf, das Ehepaar schlief im Erdgeschoß. Die Einbrecher überwältigten die 40-Jährige in ihrem Raum und fesselten sie. Dann flüchteten sie mit dem Tresor, der im Erdgeschoß stand.

Die 79-Jährige fand die leicht verletzte und nach wie vor gefesselte Pflegerin in der Früh in deren Zimmer. Sie befreite sie und rief die Polizei. Die Pensionistin wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.