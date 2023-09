× Kinderhotel Dachsteinkönig lädt zu lauten und bunten Herbstferien-Events

Wir verlosen eine Auszeit in den Familux-Resorts für die ganze Familie.

Gosau. Es ist ein Urlaub der Extraklasse, der Eltern und auch Kindern im Familux-Resort Dachsteinkönig im oberösterreichischen Salzkammergut geboten wird. Alles ist auf die kleinsten Gäste abgestimmt - die Kinderbetreuung ab dem 7. Lebenstag, Ausflüge im Kinder- und Teenieclub, das Schwimmbad mit Riesen-Reifenrutsche, ein eigenes Kinderbuffet und ein Streichelzoo sind nur wenige Dinge, die man in Gosau erleben kann.

Doch nicht nur Kinder, auch Eltern kommen kulinarisch voll auf ihre Kosten, zudem können Eltern im Spa entspannen, während die Kinder betreut werden. Im Winter wird ein hauseigener Skikurs angeboten, hinter dem Hotel gibt es einen Zauberteppich für die Zwergerl.

Doch bevor die Wintersaison startet, ließ sich das Team im Dachsteinkönig für die Herbstferien noch besondere Events einfallen: Am 26. Oktober findet das Oktoberfest inklusive Bieranstich statt - Tracht ist natürlich Pflicht.

Und Halloween wird es richtig gruselig: Es gibt ein süßes oder saures-Buffet, die Kinder veranstalten einen kostümierten Halloween-Zug durch das Hotel und erschrecken alle anwesenden Eltern.

Doch nicht nur das Hotel Dachsteinkönig ist ein Kinder-Hit. Familie Mayer betreibt nicht nur den Dachsteinkönig, sondern auch das Kinderhotel Alpenrose in Leermos in Tirol, das Kinderhotel Oberjoch im Allgäu und ganz neu das The Grand Green in Oberhof (Deutschland). Außerdem kann im Sommer auch eine private Sege

lyacht mit privatem Koch und Kinderbetreuung in Kroatien gebucht werden.

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub in den Familux-Resorts für zwei Erwachsene und die eigenen Kinder. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Kinderhotel" an ooegewinn@oe24.at schicken.