Der wohl hartnäckigste Coronamaßnahmengegner und Demo-Organisator, der zuletzt mit der Leiche seiner an Krebs verstorbenen Ehefrau im Kofferraum des Pkw aufgehalten wurde, musste sich am Freitag vor einem Geschworenengericht in Linz verantworten.

OÖ. Die Anklage wirft Florian O. Holocaustleugnung vor, denn der Biogärtner und Vater dreier Kinder (15, 11, 5) soll auf Internetplattformen Ausgangsbeschränkungen und die Impfpflicht mit der Judenverfolgung verglichen haben Der 39-Jährige, der statt seiner bekannten Wuschel-Frisur jetzt Dreadlocks trägt, bekannte sich nicht schuldig und fühlt sich missverstanden: "Es war eine Warnung davor, dass so etwas nie wieder geschehen darf." © zVg Unzählige Demos gegen Coronamaßnahmen organisiert. × Dagegen hält die Staatsanwaltschaft, dass sich O. wohl immer wieder bewusst mit derartigen Formulierungen um sich wirft. So soll er soll er auf Social Media unter anderem ein Erkenntnis des Oö. Landesverwaltungsgerichts, das seine Beschwerde gegen die Ausgangssperre abgewiesen hatte, als "Wiederbetätigung" bezeichnet haben, denn in der Nazizeit hätten Ausgangssperren auch für Juden gegolten. Auch soll er die Impfpflicht als völkerrechtliches Verbrechen und als Genozid bezeichnet sowie mit Holocaust verglichen haben. Der Verteidiger des "Königs der Corona-Schwurbler" konterte, das man in der Nazizeit froh hätte sein können, wenn es mehr kritische Geister wie seinen Mandanten gegeben hätte. Dieser bekannte sich bis zuletzt als nicht schuldig. "Mir ist keine traurigere Zeit eingefallen wie die damalige. Und mir ist klar gewesen, dass wir das niemals vergessen dürfen", erklärte er seine Motivation. Lesen Sie auch Corona-Leugner: ''Sie starb in meinen Armen'' Ein Staatsverweigerer und Corona-Leugner verursachte den bisher irrsten Polizei-Einsatz des Jahres.

Der Prozess gegen den Mann findet mit etlichen Monaten Verspätung statt. Denn er war vergangenen Sommer nicht zu seinem Prozess erschienen und untergetaucht. Im Jänner ging er dann der Polizei bei einer spektakulären Verkehrsanhaltung ins Netz: Im Wagen hatte er damals die Leiche seiner Ehefrau, die wenige Stunden zuvor gestorben war, und die gemeinsamen drei Kinder. Gegen ihn laufen noch weitere Ermittlungen, nachdem die Frau an einer Krebserkrankung, die sie offenbar nicht behandeln ließ, erlegen ist. Fraglich ist, ob sie die Verstorbene ins Spital bringen oder irgendwo im Grünen beerdigen wollten. Ein psychiatrisches Gutachten kommt zum Schluss, dass Florian O. zurechnungsfähig ist Es gilt die Unschuldsvermutung.