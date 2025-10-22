Alles zu oe24VIP
Design Center
© Wikipedia

Stadtbeteiligungen

Linzer Gemeinderat: Auf der Suche nach 15 Mio. Euro

22.10.25, 12:01
Finanzreferent Thomas Gegenhuber erwartet Vorschläge, um im kommenden Jahr 15 Millionen Euro einzusparen.  

Linz. "Zur Sanierung der städtischen Finanzen ist eine umfassende Analyse und Umstrukturierung der gesamten Unternehmensgruppe Linz (UGL) sowie der städtischen Beteiligungen unumgänglich", sagt FPÖ-Stadtrat Michael Raml vor dem Gemeinderat am 23.Oktober. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) hat im Vorfeld allen Geschäftsbereichen die Weisung erteilt, bei den Ermessensausgaben 15 % einzusparen.

"Heuer gibt die Stadt für ihre Unternehmen und Beteiligungen über 65 Millionen Euro aus. Dazu gehören etwa die LIVA (17 Millionen), das Ars Electronica (9 Millionen), der Flughafen (2,2 Millionen), der Ordnungsdienst (2,1 Millionen), das Design Center (1,2 Millionen). Priorisieren und sparen darf daher nicht bei der Verwaltung im engeren Sinn enden, sondern muss auch für die hohen Ausgaben für ausgegliederte Unternehmen gelten", so Raml.

