In Ternberg (Bezirk Steyr-Land) kam es am Sonntag zu einem Gewaltverbrechen.

Oberösterreich. Mord-Alarm am Sonntag in der Ennstalgemeinde Ternberg (Bezirk Steyr-Land): Die Leiche einer jungen Frau wurde in einer Wohnung gefunden. Die Polizei-Ermittlungen laufen - klar sein dürfte, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handle.

Wie "OÖN" berichten nahmen Beamte der Spezialeinheit Cobra einen 34-jährigen Österreicher fest.

Laut dem Medienbericht habe es sich bei der Frau um eine Escort-Lady gehandelt, die für einen Begleitservice tätig gewesen sei. Angehörige der Frau haben demnach per Polizei-Notruf Alarm geschlagen und sie als vermisst gemeldet.

Mehr dazu in Kürze ...