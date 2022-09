Mord an Callgirl: Freier wollte per Bankomat zahlen

Weil die Prostituierte die Bezahlung per Bankomatkarte nicht akzeptierte und sich über seinen Vollrausch ärgerte, zuckte Alex M. aus.

OÖ. Jetzt ist klar, was vergangenes Wochenende in einer Wohnung in Ternberg tatsächlich passiert ist – und vor allem warum: Der gebürtige Burgenländer, der erst im Sommer von Tirol in den Bezirk Steyr-Land gezogen war, hatte sich – nachdem er schon am Samstagnachmittag heftig zum Biertrinken begonnen hatte – ein Callgirl aus Linz zu sich nach Hause bestellt. Vorausgeschickt sei, dass eine Bezahlung mit EC-Karte durchaus möglich ist, wenn es ausgemacht ist und der Chauffeur mit der mobilen Bankomatkasse mit in die Unterkunft kommt – was hier nicht der Fall war. Wie berichtet, blieb der Fahrer eine Zeit lang im Auto vor dem Haus und schlug später Alarm, als Ana-Marias Handy ausgeschalten wurde und sie nicht mehr erreichbar war.

Exzessiv. Laut Geständnis gegenüber Polizei und Gericht eskalierte der Streit zwischen Freier und Callgirl endgültig, als die Frau sich auch weigerte, mit zum Bankomaten zu gehen, um Geld zu holen – außerdem soll sie ihn angeschrien haben, weil er eine Bierdose nach der anderen trank – am Ende sollen es 26 gewesen sein. An­geblich nur, damit sie still ist, nicht aus Mordabsicht (so sein Verteidiger Andreas Mauhart) drosch er auf die zierliche Rumänin ein und würgte sie, bis sie bewusstlos oder tot war, verging sich an dem Körper und biss ihn an mehreren auch intimen Körperstellen. Kaum vorstellbar, dass dies die erste exzessive Gewalttat gegen ein Opfer war.

Nur drei Jahre Haft? Und schuld an allem sollen allein die Promille gewesen sein: Laut Restalkohol am nächsten Tag dürfte er rund 2,8 gehabt haben. Sein Verteidiger bringt deshalb Unzurechnungsfähigkeit aufgrund von „voller Berauschung“ ins Spiel. Kommt er damit durch, muss Alex M. maximal drei Jahre in Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(kor)