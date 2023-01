Mord-Ermittlungen gegen Amok-Iraker

Gegen den Mann wird wegen versuchten Mordes in drei Fällen ermittelt.

Linz. Ein Iraker hielt am Montag die Linzer Bevölkerung in Atem. Nachdem er seiner rumänischen Frau mit einem Küchenmesser in den Bauch gestochen und einen Arbeitskollegen von ihr bedroht hatte, fuhr der 41-Jährige in zwei Polizisten. Er stahl ihr Sturmgewehr und raubte ein Auto mitten auf der Straße. Damit crashte er wieder.

Ladehemmung hat Schlimmeres verhindert

Sturmgewehr. Als der Mann erneut ein Auto rauben wollte, dürfte er zwei Schüsse abgegeben haben. Dann verhinderte eine Ladehemmung des Irakers Schlimmeres. Er wurde verhaftet.

Polizist bis zu 17 Meter durch die Luft geschleudert

Amokfahrt. Der 41-jährige Iraker war erst mit dem Leihauto frontal in zwei Polizisten gefahren. „Der Kollege wurde durch den Aufprall 14 bis 17 Meter durch die Luft geschleudert“, sagt Polizei- Pressesprecher David Furtner. Beide Beamte sind noch im Spital, aber außer Lebensgefahr.

Aufenthalt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes in drei Fällen und schweren Raubes. Der Status des Amokläufers als subsidiär Schutzberechtiger wurde 2017 wegen eines Urteils wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung aufgehoben. Ein Jahr später heiratete er die Rumänin, stellte erneut einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel. Der Magistrat der Stadt Linz hat wegen der Ehe mit einer EWR-Bürgerin 2020 diesen zuerkannt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(mko)