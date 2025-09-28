Alles zu oe24VIP
Studentin
1. Oktober

Neues Studienjahr mit Neuerungen in OÖ

28.09.25, 13:39
Alleine an der Johannes Kepler Universität belegen rund 25.000 Studierende Kurse. 

. In Oberösterreich beginnt mit 1. Oktober für zehntausende Studierende das neue Studienjahr - mit einigen Neuerungen. An der neuen Digitaluni ITU startet erstmalig ein Masterstudium, das sich mit KI beschäftigt. Und die Fachhochschule Hagenberg hat für zwei Studiengänge neue Lehrpläne ausgearbeitet. Im Masterstudiengang „Kommunikation, Wissen, Medien“ wird ein Schwerpunkt auf die Produktion von Podcasts gesetzt.

Und im Bachelor-Studiengang Mobile Computing wird verstärkt die praktische Entwicklung von Handy-Apps gelehrt. Auch am Sportinstitut der Johannes Kepler Universität gibt es was Neues: Die Studenten können sich u.a. im Playfight (spielerisches Raufen im sicheren Rahmen) ausprobieren.

