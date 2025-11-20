Papst Leo XIV. empfing Friedenslicht vor 60.000 Pilgern

Friedenslichtüberbringer Florian (13): „Als Ministrant wohl das größte Erlebnis.“

OÖ/Rom. Vor den Augen von 60.000 Pilgern aus aller Welt hat Papst Leo XIV. am 19. November im Rahmen der Generalaudienz im Vatikan die leuchtende ORF-Friedenslichtlaterne aus den Händen von Friedenslichtkind Florian Mitter aus Vorderweißenbach (Bez. Urfahr-Umgebung) übernommen.



Der Friede und die Bemühungen darum ziehen sich wie ein roter Faden durch das Pontifikat von Papst Leo XIV. Bereits bei seinem ersten Auftritt als Papst vor der Weltöffentlichkeit hat er über dessen Bedeutung für die Menschheit gesprochen.

Der 13-Jährige schwärmte danach: „Für mich als Ministrant war es einfach super und wohl das größte Erlebnis, das ich je gehabt habe.“ Das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ ist seit 1986 ein Symbol des Weihnachtsfriedens und verbindet Menschen weltweit. Leo XIV. ist nach Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus bereits der vierte Papst, der das ORF-Friedenslicht entgegen genommen hat.