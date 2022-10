Sie jagt die Stalker der toten Dr. Kellermayr

Staatsanwältin Teresa Ott will schon bald Anklage in der Causa Kellermayr erheben.

OÖ. Rote Erikas schmücken das Grab im Schatten der Pfarrkirche, ein Kind hat einen kleinen Sonnen-Drachen als letzten Gruß gebastelt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde hier an ­einem geheim gehaltenen Ort Lisa-Maria Kellermayr beigesetzt, die Impf-Ärztin, die am 29. Juli von Corona-Leugnern durch Morddrohungen zu einer Verzweiflungstat getrieben wurde. In Todesangst nahm sich die Medizinerin in ihrer Ordination das Leben, sie wurde nur 36 Jahre alt.

Über dem Grab herrscht angenehme Ruhe. Anders als die Stille jedenfalls, die in der Aufarbeitung des Falles eingetreten ist. Diejenigen, die nach der unfassbaren Tragödie am lautesten nach Konsequenzen und härteren Strafen für Hassposter im Internet gerufen hatten, sind verstummt. Der Gesetzgeber, die Polizei, die Ärztekammer – alle, die Dr. Kellermayr nicht schützen konnten. Einfach weggeduckt, das ist beunruhigend.

Während man zur Tagesordnung übergegangen zu sein scheint, herrscht wenigstens 180 Kilometer Luftlinie entfernt Geschäftigkeit. In München brütet Teresa Ott über dem Fall Kellermayr. Die junge Staatsanwältin ist die Hate-Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz. Sie will das Verfahren noch heuer ­abschließen.

Strafrahmen geht bis zu zehn Jahren Gefängnis

Ott fährt schwere Geschütze auf. Beschuldigt ist Roman M., ein Self­made-Unternehmer vom Starnberger See. Einer von zwei Hasspostern, die Lisa-Maria Kellermayr in den Tod gehetzt haben sollen. Ein Reichsbürger. Die Staatsanwältin würde ihn am liebsten nach § 238 Abs. 3 zur Verantwortung ziehen. Nachstellung heißt das im deutschen Gesetz, hier die strafverschärfende Form, weil das Verbrechen zum Tod des Opfers geführt hat. Bis zu zehn Jahre Haft drohen.

Die Beweisführung ist schwierig, Teresa Ott weiß das natürlich. Der kausale Zusammenhang zwischen Hasskommentaren und dem Suizid der Ärztin muss belegt werden. Ansonsten bleibt nur eine Bedrohung übrig.

Auch in Berlin wird ermittelt. Gegen „Claas“, der Dr. Kellermayr offen mit dem Umbringen gedroht hatte. München und Berlin stehen in Verbindung. Auch mit jener Staatsanwaltschaft in Ober­österreich, die ein Ver­fahren gegen Roman M. zunächst eingestellt und schließlich doch wieder aufgenommen hatte.