SPÖ holt drei Gewerkschafter in Linzer Gemeinderat

Mit Christian Stellnberger wird die SPÖ-Fraktion wieder mit einem Betriebsrat der voestalpine Stahl verstärkt

Linz. In der morgigen Gemeinderatsitzung ändert sich nicht nur die sozialdemokratische Zusammensetzung der Stadtregierungsmitglieder. Noch vor der Angelobung von Karin Leitner als erste Vizebürgermeisterin, werden für die SPÖ-Fraktion vier neue Mandataren in das Linzer Stadtparlament einziehen.

© SPÖ OÖ

Sarah Strigl, Lehrerin an der BHS und AHS, zieht in den Gemeinderat ein. Die 40-Jährige ist seit fünf Jahren außerdem Vorsitzende der SPÖ Bildung Linz. Thematisch setzt sie darauf, dass sie sich als Lehrerin verstärkt beim Thema Bildung einbringt. Im Sozialen sieht sie ihre Schwerpunkte zudem bei Familienthemen. Weiters zieht Günther Hagenauer ein, Vorsitzender der SPÖ Auwiesen. Beruflich ist der 42-Jährige als freigestellter Betriebsrat in der Volkshilfe Oberösterreich tätig, wo er zuvor als Diplomsozialbetreuer für Behindertenbegleitung gearbeitet hat. Für die Themen Klima, Soziales und Sicherheit möchte sich der künftige Mandatar besonders einsetzen.

Mit Martina Blutsch-Zehetner zieht eine weitere Gewerkschafterin in das Stadtparlament ein. Die 55-jährige ist seit 1992 in der ÖGK tätig, seit 2013 vertritt sie als freigestellte Betriebsrätin und zuletzt auch als AK-Kammerrätin die Anliegen der Arbeitnehmer. Soziale Sicherheit, Gesundheit und Sport und natürlich die Sozialversicherung sind ihr besonders wichtige Themen. Den Abschluss macht ein weiterer Gewerkschafter: Mit Christian Stellnberger wird die SPÖ-Fraktion wieder mit einem Betriebsrat der voestalpine Stahl verstärkt. Der 37-Jährige konzentriert sich insbesondere auf Themen aus der Arbeitswelt. Der Industriestandort Linz und die Sicherung der Arbeitsplätze stehen ganz oben auf seiner Agenda. Für ihn ist es wichtig, dass Linz weiterhin eine lebenswerte und arbeitsfreundliche Industriestadt bleibt.