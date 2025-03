Weltwassertag: Musiker macht Wasser hörbar

Der Wasserwerk Heilham liegt neben dem Urnenhainfriedhof in Urfahr.

Linz. Über 24 Milliarden Liter bestes Trinkwasser jährlich bzw. 65 Millionen Liter pro Tag lieferte die LINZ AG an die Menschen in Linz und 25 weitere Gemeinden. Wasser ist lebenswichtig und vor dem Hintergrund des Klimawandels die vielleicht wichtigste Ressource, die es zu schützen gilt. Am heurigen Weltwassertag am 22. März stellt die Linz AG das Wasserwerk Heilham vor. Die umfassend sanierte Betriebsstätte mit ihrem historischen Brunnen gibt Einblicke in die moderne Trinkwasserversorgung für Linz und zahlreiche Umlandgemeinden.

„Wasser ist existenzieller Grundstoff unseres Lebens und begleitet uns jeden Tag. Damit das auch so bleibt, arbeiten wir als LINZ AG schon heute an der Wasserversorgung für die nächsten Generationen“, sagt LINZ AG-Generaldirektor Erich Haider. „Um für etwaige Herausforderungen der Zukunft, wie etwa Klimawandel und Bevölkerungswachstum gerüstet zu sein, sind rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich WASSER täglich im Einsatz und sorgen so für eine sichere, verlässliche und nachhaltige Trinkwasserversorgung für über 400.000 Menschen.

Als diesjähriges Projekt zum Weltwassertag lässt die LINZ AG die Elemente Wasser und Kunst verschmelzen. Eine Kooperation mit dem Linzer Musiker Rainer Falk macht dabei das Element Wasser hör- und erlebbar. Reinhold Plöchl, Leiter des Bereichs WASSER der LINZ AG: "Mit Unterstützung des Linzer Musikers Rainer Falk ist ein besonderes Video mit Wasser-Musik entstanden. Darin lässt sich das Element Wasser nicht nur visuell, sondern auch auditiv erleben. Die Bewegungen des Wassers werden zu Klängen und macht aus der Selbstverständlichkeit eine Besonderheit.“

"Was diese Komposition noch besonderer macht, ist die Location. Hier im Wasserwerk Heilham haben wir hohe und weite Räume. Die Töne reflektieren und wirken noch eindringlicher“, so Musiker Rainer Falk.