oe24-Interview: "Mein Leben mit Corona"

Die Fitnesstrainerin hat sich bei einem Brunch mit Freunden mit Covid-19 angesteckt.

Würnitz/NÖ. Erst schilderte Birgit Schlerith aus Würnitz im ÖSTERREICH-Interview, wie es sich anfühlte, als die Erkrankung ausgebrochen ist: „Erst waren es Muskelschmerzen, dann fühlte ich mich schlapp, müde.“ Sie bekam Fieber, Schüttelfrost: „Es war wie eine normale Grippe“, erzählt sie.

Erst behandelte sie sich selbst mit Ibuprofen, ein Grippemedikament. Dann der Corona-Test: positiv.

Aber: Nur sie ist infiziert. Ihr Ehemann, ebenfalls ein Fitnesstrainer, und ihre Kinder sind negativ. Seit etwas mehr als einer Woche ist die Familie in Heimquarantäne in ihrem Haus in Niederösterreich. Regelmäßig werden sie getestet, Freunde versorgen sie, stellen die Lebensmittel vor die Tür.

TV-Star. Wie lange sie noch in Quarantäne bleiben muss, weiß sie nicht: „Mir geht es körperlich wieder sehr gut“, sagt Schlerith. Seit dem Interview in ÖSTERREICH meldeten sich zahlreiche internationale Medien bei ihr. Bild berichtete, RTL sendete einen Beitrag.

„Klärt eure Kinder auf!“ Die Hauptmessage der Niederösterreicherin ist: „Klärt eure Kinder über Corona auf, nehmt ihnen die Angst vor dem Virus, damit sie einer solchen Situation vorurteilsfrei begegnen können.“ Und: „Man muss die Hygieneregeln ganz genau einhalten.“

Das große oe24.TV-Corona-Interview

Die Fitnesstrainerin hat sich bei einem Brunch mit Freunden mit Covid-19 angesteckt.

oe24TV: Frau Schlerith, wie geht es Ihnen jetzt? Birgit Schlerith: Es geht es mir sehr gut, ich bin wieder fit. Nur mehr ein leichter Husten. Zuvor waren die Symptome wie bei einem grippalen Infekt verbunden mit Muskelschmerzen. Ich fühlte mich schlapp, müde, hatte leichtes Fieber. oe24TV: Ist der Verlauf doch nicht so dramatisch...

Schlerith: Ich kann natürlich nicht für andere sprechen, will auch die Gefahr nicht schmälern. Im Vergleich zur Influenza, die ich vor zwei Jahren hatte, ist der Verlauf deutlich harmloser. Mein Mann zeigt überhaupt keine Symptome. Die Gefahr bleibt natürlich aufrecht für ältere Menschen und jene, die nicht so fit sind. oe24TV: Wie haben Sie sich eigentlich angesteckt?

Schlerith: Der Mann einer Freundin war in Italien bei einem Fußballmatch. Er und seine Frau waren dann bei uns zum Brunch. Er wusste damals noch nicht, dass er infiziert ist. Wir haben uns normal begrüßt, Bussi links, rechts. Wir sind an einem Tisch gesessen. Umarmung bei der Verabschiedung. Das war es. Das war am 22. Februar.Mein Mann und meine Kinder haben nichts. oe24.TV: Wie lange sind Sie noch in Quarantäne? Schlerith: Bis ich zwei Mal negativ gestestet bin – ich warte auf die Befunde.

Experten geben Tipps: "Wie schütze ich meine Kinder?"

© meduniwien Professor Heinz Burgmann, Wiener AKH.