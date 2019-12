Drei Millionen Flaschen Sekt & weniger Rakten für Feiernde in Österreich. – So startet die Welt ins Jahr 2020. Alle Details im oe24-Live-Ticker.

Wien. Mit einer neuen Regierung und etlichen guten Vorsätzen starten die Österreicher um Mitternacht in ein neues Jahrzehnt. Es ist ein Jahreswechsel der Rekorde.

Megaparty. Alleine in der Wiener Innenstadt werden heute rund 750.000 Menschen unterwegs sein. Zwölf Stunden Party sind bei der wohl größten Feier Europas, dem Silvesterpfad, angesagt.

Silvesterbräuche in anderen Ländern

Silvester: 47 Euro pro Person

Rekordumsatz. Und sparsam ist man heute überhaupt nicht. Insgesamt geben die Österreicher für den Jahreswechsel 200 Millionen Euro aus. Das macht rund 47 Euro pro Person. Frauen investieren mit 43 Euro etwas weniger als Männer mit 52 Euro.

96 Prozent trinken Sekt

Sekt, Sekt, Sekt. Mit Alkohol anzustoßen gehört für Österreicher zu einer gelungenen Silvesterfeier. 96 Prozent werden das neue Jahr mit einem Glas Sekt in der Hand beginnen. Laut dem Schlumberger-Sektreport werden 15 Millionen Gläser Sprudel für gute Stimmung sorgen, das sind drei Millionen Flaschen. 352.000 Österreicher brauchen für den ersten Schluck nicht einmal mehr ein Glas, sie trinken gleich direkt aus der Flasche. Obwohl sich 57 Prozent der Feiernden bereits gegen Böller aussprechen, gehen noch immer zehn Millionen Euro für Feuerwerke und Kracher drauf. Absoluter Promi-Hotspot wird Kitzbühel sein.

Handynetz überlastet

Mobilfunkrekord. Rekorde gibt es in der Silvesternacht auch bei der Handynutzung. Berechnungen des Forums Mobilkommunikation (FMK) haben ergeben, dass die Datennutzung im Vergleich zum Vorjahr um rund 60 Prozent steigen wird. Rund um den Jahreswechsel werden wir 28,48 Millionen Gigabyte mit WhatsApp-Nachrichten, Videobotschaften oder Telefonaten beanspruchen.

Vorsätze. Die guten Vorsätze sind auch bei diesem Jahreswechsel wieder voll im Trend. 40 Prozent haben sich für das neue Jahr etwas vor-genommen, heißt es laut einer Silvester-Umfrage von IMAS. Fast alle möchten sich gesünder ernähren oder mehr Sport treiben.

Optimistisch. Ein Fünftel wünscht sich weniger Stress im Job. Auch scheinen die ¬Österreicher optimistischer zu werden. Seit 2015 hat sich die Zahl derer, die mit Hoffnung ins neue Jahr starten, praktisch verdoppelt. 60 Prozent der Österreicher freuen sich auf 2020. Nur fünf Prozent meinen, dass 2019 ein schlechtes Jahr war.

So feiert die Welt

Silvesterbräuche in anderen Ländern

Bereits 2020 in Samoa – Gerade so westlich der internationalen Datumsgrenze gelegen, haben die pazifischen Inselstaaten Samoa und Kiribati das neue Jahr weltweit als Erste begrüßt. Über Samoas Hauptstadt Apia erstrahlte wie schon in vorherigen Jahren ein großes Feuerwerk. Touristen nehmen eigens zu Silvester die Flugreise ins entlegene Pazifikgebiet auf sich, um beim Jahreswechsel weltweit ganz vorn dabei zu sein.

Für besonders Feierfreudige ergibt sich theoretisch die Möglichkeit, gleich zweimal ins neue Jahr hineinzurutschen, indem man von Samoa ins östlich der Datumsgrenze gelegene Amerikanisch-Samoa reist. Zwischen den Hauptstädten liegen nur rund 125 Kilometer Luftlinie, aber 25 Stunden Zeitunterschied. Das US-Außengebiet markiert so den Schlusspunkt im Silvester-Reigen rund um den Globus.

Wann stößt man am Nordpol an? – Auf dem Forschungsschiff "Polarstern" in der Arktis rutscht die Besatzung zu einem etwas willkürlich gewählten Zeitpunkt ins neue Jahr. "Der traditionelle Zeitbegriff verliert in der Polarnacht und dicht in der Nordpolumgebung etwas seine Bedeutung. Sie können sich die Zeitzone da relativ frei aussuchen", sagte Expeditionsleiter Markus Rex.

Die Längengrade, die normalerweise die Zeitzonen festlegen, würden innerhalb kurzer Zeit überquert. "Wir leben zur Zeit an Bord der "Polarstern" auf Moskau-Zeit (...). Und nach der Bordzeit wird natürlich dann auch angestoßen auf der Brücke mit einem Glas Sekt", sagte Rex im Radio.

Die "Polarstern" driftet seit Oktober mit dem arktischen Meereis - wegen der Polarnacht derzeit umgeben von ständiger Dunkelheit. Während der insgesamt ein Jahr dauernden Expedition werden insgesamt etwa 300 Wissenschafter aus 16 Ländern an Bord sein. 20 Länder beteiligen sich an der Mission. Ziel ist die Erkundung des Klimasystems in der Zentralarktis. Rex selbst verbringt Silvester nicht auf der "Polarstern", er ist gerade auf dem Rückweg nach Norwegen.

