"Österreich hat 20mal mehr Flüchtlinge aufgenommen als USA"

Die USA haben bis Ende 2020 2.000 afghanische Flüchtlinge aufgenommen – Österreich 40.000.

Ende 2020 lebten rund 2,6 Millionen afghanische Flüchtlinge im Ausland. Nur wenige Länder haben mehr geflüchtete Menschen aus Afghanistan aufgenommen als Österreich. Wie UNHCR-Daten zeigen, liegt Österreich nach Pakistan, Iran und Deutschland auf Platz vier weltweit.

Bis Ende 2020 wurden hierzulande 40.000 afghanische Flüchtlinge aufgenommen. Im Vergleich: Die USA haben 2.000 aufgenommen – 20mal weniger, wie jetzt auch der Ökonom und Leiter der Denkfabrik "Agenda Austria" Franz Schellhorn, auf Twitter vorrechnete.

Auf den Tweet von Franz Schellhorn hin, begann eine Diskussion um die Flüchtlingszahlen: "wir haben unzweifelhaft lobenswert viele geflüchtete aus afghanistan aufgenommen, aber möglicherweise hat der von dir gezogene vergleich mit der geografischen lage der länder zu tun? wieviele mexikaner hat österreich aufgenommen?", merkt etwa AMS-Chef Johannes Kopf an.

ÖVP bleibt bei ihrem Kurs

Kaum ein Land hat also so viele Menschen auf der Flucht aus Afghanistan aufgenommen wie Österreich. In diesem Zusammenhang sagte Innenminister Nehammer via Twitter: "Ein irregulärer Migrant aus Afghanistan nimmt mehr als 5000 Kilometer auf sich, um dann in Österreich einen Asylantrag zu stellen. Wir gehören aber zu den meistbelastetsten Ländern."

Nachdem die Taliban die faktisch die Macht in Afghanistan an sich gerissen haben und ein Terror-Regime droht, bleibt die ÖVP trotz Kritik von den Grünen und NGOs bei ihrem Kurs: "Es gibt keinen generellen Abschiebestopp", sagt etwa Nehammer. Außenminister Schallenberg: "Man möge bitte verstehen, dass wir nicht ganz grundsätzlich in Erwägung ziehen, für alle Fälle Abschiebungen auszuschließen."

Der Innenminister will Hilfe vor Ort und Abschiebezentren in nördlichen Nachbarländern fördern.