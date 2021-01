Österreichs Neujahrsbaby ist aus Hall in Tirol

Spontangeburt in Hall.

Hall. Um genau 0.00 ist Dimo im Landeskrankenhaus Hall geboren. Damit könnte es sich um das Neujahrsbaby 2021 handeln. Der Bub ist 51 cm groß und 3.580 Gramm schwer, teilte der Pressesprecher der Tirol Kliniken, Johannes Schwamberger, der APA in der Nacht auf Freitag mit. Das erstgeborene Kind einer Familie aus der Gemeinde Gallzein im Tiroler Bezirk Schwaz kam per Spontangeburt zur Welt. Um 0.19 Uhr ereignete sich noch eine zweite Geburt im Landeskrankenhaus Hall.

Selina in OÖ kurz nach Mitternacht geboren

Linz. Das oberösterreichische Neujahrsbaby des Jahres 2021 heißt Selina und kam 50 Sekunden nach Mitternacht im Kepler Universitätsklinikum in Linz zur Welt. Das Mädchen war bei der Geburt 4.120 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß, informierten Landeshauptmann Thomas Stelzer und LH-Stv. Christine Haberlander (beide ÖVP) in einer Aussendung. Es handelte sich um eine Spontangeburt. Selina wohnt mit ihren Eltern in Linz.

Ferdinand kam um 0.13 Uhr in Kärnten zu Welt

Wolfsberg. Das Kärntner Neujahrsbaby könnte Ferdinand sein. Der Bub kam um 0.13 Uhr im Landeskrankenhaus Wolfsberg zur Welt, wie eine Hebamme der APA in der Nacht auf Freitag berichtete. Ferdinand ist 55 cm groß und 4.165 Gramm schwer. Die Geburt erfolgte spontan.

Maksymilian um 0.27 Uhr in Niederösterreich geboren

Tulln. Maksymilian ist am 1. Jänner um 0.27 Uhr im Landesklinikum Tulln geboren. Wie eine Hebamme der APA in der Nacht auf Freitag mitteilte, war der Bub bei der Spontangeburt 3.160 Gramm schwer und 50 cm groß. Die Familie lebt in Tulln.

Martha wurde um 2.37 in Vorarlberg geboren

Bregenz. Das erste Baby am Landeskrankenhaus Bregenz im Jahr 2021 ist am Freitag um 2.37 Uhr geboren. Es ist ein Mädchen namens Martha. Das Kind war bei der Geburt 2.616 Gramm schwer und 45 cm groß. Es ist das zweite Kind der Eltern aus Sibratsgfäll, wie Hebamme Sonja Domig der APA mitteilte.

Luca kam um 4.30 Uhr im Burgenland zur Welt

Eisenstadt. In Burgenland ist Luca in der Neujahrsnacht um 4.30 Uhr auf die Welt gekommen. Der Bub wurde im Eisenstädter Krankenhaus der Barmherzigen Brüder spontan geboren, teilte die Assistenzärztin der APA am Freitag in der Früh mit. Luca war bei der Geburt 3.522 Gramm schwer und 51 cm groß. Er ist das zweite Kind einer Familie aus dem Bezirk Mattersburg.