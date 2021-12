ORF-Comeback für Rafreider im Sommer

Nach dem „ZiB-Flash“ am Dienstag zog der ORF nun die Konsequenzen.

Wien. Dienstag, kurz vor 22 Uhr saßen 400.000 Zuseher vor den TV-Geräten und verfolgten einen ZiB-Flash der etwas anderen Art. Anchorman Roman Rafreider wirkte angeschlagen, lallte teilweise und musste sich sogar am Tisch abstützen. Minuten später ging sein beeinträchtigter TV-Auftritt ­bereits viral. Zahlreiche Spott-Kommentare über einen „betrunkenen“ Moderator wurden gepostet. Kurz darauf wurde die Sendung von der ORF TVthek entfernt. Der wahre Hintergrund des bizarren Auftritts ist freilich ganz und gar nicht lustig. Rafreider war nämlich laut eigener Aussage bei dem Auftritt nicht betrunken.

Schock. Vielmehr erhielt der ORF-Mann kurz vor der Sendung von seiner Mutter die Nachricht, dass sein Vater auf der Intensivstation liege und es ihm „sehr schlecht“ gehe, wie ein ORF-Insider ÖSTERREICH verriet. Meldungen über den Tod von Rafreiders Vater haben sich zum Glück nicht bestätigt.

Kein Alkohol, aber starkes Beruhigungsmittel

Tapfer. Doch anstatt die Moderation abzusagen, wollte Rafreider diese durchziehen und nahm kurz vor der Sendung ein Beruhigungsmittel. Ein Fehler, wie sich herausstellen sollte. Von der Tablette stark beeinträchtigt, wäre der Moderator kurz vor der Sendung sogar noch fast kollabiert. Warum man ihn so überhaupt auf Sendung gehen ließ, muss der ORF wohl intern klären. Bereits geklärt ist zumindest die Zukunft von Roman Rafreider im ORF.

Auszeit bis Sommer. Nach seinem viel diskutierten ZiB-Flash-Auftritt am Dienstagabend haben sich Moderator Roman Rafreider und der ORF nun auf eine „sechsmonatige Auszeit“ bzw. unbezahlte Beurlaubung geeinigt.

Danach werde Rafreider in sein Dienstverhältnis zurückkehren – ob auch auf den Bildschirm, scheint noch offen zu sein. „Der genaue Einsatzbereich ist dann festzulegen“, hieß es vonseiten des ORF.

Die Zeit bis dahin wird Rafreider jetzt erst einmal daheim bei seiner Familie in Vorarlberg verbringen, um dieser in der schweren Zeit beizustehen.

Rafreiders Vater liegt auf Intensivstation

Der Auslöser für Roman Rafreiders „ZiB“-Eklat war ein Anruf seiner Mutter, dass sein Vater auf der Intensivstation liege. Kurz darauf berichteten Medien sogar vom Tod des Vaters. Rafreider selbst spricht in ÖSTERREICH von einem „Schicksalsschlag“, dementiert aber den Tod des Vaters. Es soll ihm allerdings „sehr schlecht“ gehen. Weitere Details will der Moderator nicht bekannt geben und bittet darum, seine Privatsphäre zu respektieren. Nur so viel sagt Rafreider zu ­ÖSTERREICH: „Ich bin tief ergriffen.“

Austro-Promis solidarisch nach bizarrem ›ZiB‹-Auftritt

Die heimische Society steht zu dem beliebten TV-Moderator.

Spott. Viele machten sich im ersten Augenblick über Roman Rafreiders missglückte Moderation lustig. Doch als die wahren Hintergründe bekannt wurden, schlugen Spott und Häme bei vielen ganz schnell in Solidarität mit dem ORF-Mann um. Allen voran war es Verleger Christian Mucha, der für Rafreider in die Bresche sprang und sich mit einem Wut-Posting Luft über viele Hater machte.

Auch TV-Kaiser Robert Palfrader forderte in einem Posting „Solidarität mit Rafreider“. „Dancing Stars“-Siegerin und Kabarettistin Caroline Athanasiadis zeigte sich ebenfalls solidarisch. Auch Schauspielerin Mavie Hörbiger zeigte Mitgefühl mit dem ORF-Mann. Viral ging in den sozialen Netzwerken vor allem der Slogan „lieber ein besoffener Rafreider als ein nüchterner Wegscheider“.