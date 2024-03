Polen-Milch für Schoko-Snack?

Weiter Riesenwirbel um NEOH-Snacks. Der Slogan „Voll enjoyen, nichts bereuen“ soll Kunden Lust auf die Schoko-Produkte machen. Recherchen der Initiative oekoreich trüben die Freude.

Es geht um die Inhaltsstoffe und ihre Herkunft. Was ist drin in der Schokolade und wo kommt es her? Der Vorwurf lautet, dass die Milch nicht aus Österreich kommt, sondern importiert wird. Nach Recherchen der Initiative für Ökologie und Nachhaltigkeit oekoreich und dem Branchenmagazin cash bestätigte nun der NEOH-Chef, die Milch kommt nicht zwingend aus Österreich, sondern „aus der EU“. Wo genau, ob aus Polen oder sonst wo – das bleibt unklar.

© Getty Images ×

Geld aus Österreich für Milch aus dem Ausland

In Österreich werden die Snacks in Supermärkten und Tankstellen angeboten. Auch die Industriebäckerei "Ankerbrot" hat die Produkte im Regal. Was die heimische Landwirtschaft, die österreichischen Bauern und Bäuerinnen dazu sagen, ist bis bisher unklar. Auch der Raiffeisenkonzern investiert sein Geld in das Start-Up, das bei seinen Produkten wohl nicht auf heimische Milch setzt. Sebastian Bohrn Mena, Sprecher von oekoreich übt scharfe Kritik: "Ein Lebensmittel-Start-Up pulvert Millionen in aggressives Marketing, richtet sich mit seinen vermeintlich besseren Süßigkeiten gezielt an Kinder und Jugendliche - und verschweigt dabei, woher die Inhaltsstoffe stammen? Das ist nicht nur hochgradig merkwürdig, es zeigt auch ein grundsätzliches Problem auf." Bohrn Mena fordert die Politik zum Handeln auf: "Der Gesetzgeber sollte sich dem widmen, damit Konsumenten beim Griff ins Regal nicht mehr unwissentlich mit Kinderarbeit, importiertem Tierleid & Naturzerstörung konfrontiert sind."

"Finger weg von dem Zeug"

Für die Kunden herrscht jetzt Klarheit. Die Wut im Netz ist entsprechend groß: „Finger weg von dem Zeug“, ist eine der ersten Reaktionen bei den Snack-Fans im Internet. Weitere Fragen zur Herkunft der Inhaltsstoffe bleiben offen. Gegenüber dem Magazin cash heißt es, dass Kakao & Haselnüsse aus „nachhaltigen“ Quellen stammen. Über Zertifikate oder Gütesiegel erfährt man nichts.