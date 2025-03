Polizei jagt diesen Bauchstich-Räuber

Auf dem Heimweg wurde eine 19-Jährige nahe der Mariahilfer Straße wie aus dem Nichts brutal überfallen: Jetzt gibt es ein Foto des mutmaßlichen Angreifers, der nach einem Bauchstich gegen das Opfer mit dessen Handtasche davonrannte.

Wien. Der brutale Überfall ereignete sich - wie oe24 berichtete - am Samstag, dem 8. Februar in der Webgasse: Da war eine junge Wienerin um 4.15 Uhr in der Früh auf dem Nachhauseweg, als die Nachtschwärmerin von einem ihr völlig unbekannten Mann attackiert wurde - und ihr die Handtasche zum Umhängen vom Körper riss.

Dabei verspürte die 19-Jährige sofort, dass ihr der Angreifer, der sie zunächst mit Schlägen und Tritten attackierte und hernach mit der Beute davonlief, sie mehrmals in den Bauch gestochen hatte: Einfach so, sie hatte sich nicht gewehrt. Ein geschockter Passant alarmierte die Polizei, nachdem er das schwer verletzte Opfer, das blutend am Gehsteig lag, entdeckt hatte.

© LPD Wien

Die junge Frau wurde von der Rettung ins Spital gebracht und notoperiert. Sie musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den (noch) unbekannten Verdächtigen vor, während oder nach seiner Flucht gesehen haben, wurden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der Aufruf brachte schließlich den Durchbruch - auf der Bildsequenz von Aufnahmen einer Überwachungskamera ist der Verdächtigr zu sehen, wie er gerade mit einer Großpackung Energydrinks zur Kassa einer Lebensmittelfiliale geht. Hinweise zu dem jungen Mann mit den schwarzen, wild gekämmten Haaren, den um den Hals geschlungenen Over-Ear-Kopfhörern und der gelben Einkaufstasche (auch anonym) weiterhin an das LKA Wien, Außenstelle Mitte, unter 01-31310-43800.