Raucher drohte Zigarettenautomaten zu sprengen

Weil er Geld in einen Zigarettenautomaten eingeworfen hatte, aber keine Rauchwaren dafür bekam, legte ein Tattoo-Mann in einer Trafik in Traiskirchen einen Auftritt hin, für den ihn jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft suchen.

© LPD NÖ

NÖ. Der bisher unbekannte, an Armen und Beinen auffällig tätowierte Verdächtige mit schwarzen Ohrloch-Flare-Piercings, Jack-Sparrow-Bart, blonder Kurzhaarfrisur und rosa Muskel-T-Shirt kam - wie die Polizei nach bisher erfolgloser Suche erst jetzt bekannt gibt - am 22. August 2025 gegen 09:45 in eine Trafik im Stadtgebiet von Traiskirchen.

Erbost gab er an, dass er am Vorabend versucht haben soll, bei einem Zigarettenautomaten Glimmstängel-Nachschub zu kaufen. Obwohl er Geld eingeworfen habe, seien weder "die Tschick noch die Kohle" - bei dem Mann dürfte es sich um einen einheimischen Niederösterreicher handeln - retour gekommen.

Als der Kunde von der Angestellten darauf aufmerksam gemacht wurde, dass zuerst ein Techniker den Automaten warten müsse, damit er sein Geld zurückbekomme, wurde er ungehalten. Und drohte lauthals, dass er den Automaten sprengen werde. Als er aufgefordert wurde, nicht zu drohen, antwortete er, das sei "keine Drohung, sondern ein Versprechen" und verließ mit seinen Overseize-Sneakern den Tatort schnellen Schrittes.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wird um Veröffentlichung von Fotos des Mannes - für den die Unschuldsvermutung gilt - ersucht.

Hinweise, die zur Ausforschung des unbekannten Täters führen, werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen, unter der Telefonnummer 059133-3313 erbeten.