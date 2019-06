28-Jähriger stürzte in sieben Meter tiefe Felsspalte - schwer verletzt

Ein 28-Jähriger aus Werfen ist am Sonntagvormittag in den Kallbrunner Alpen um Gemeindegebiet von Weißbach bei Lofer in eine sechs bis sieben Meter tiefe Felsspalte gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war alleine unterwegs, als er auf einer Seehöhe von ungefähr 1.750 Metern zwischen dem Kühkranz und dem Hochkranz auf einer Schneerinne einbrach und in den Spalt stürzte.

Hilferufe von Wanderern wahrgenommen

Wanderer hörten um 13.00 Uhr seine Hilferufe. Sie gingen zu dem Loch im Schnee und sahen den Schwerverletzten in der Tiefe liegen. Die Bergrettung Lofer und ein Rettungshubschrauber holten den 28-Jährigen heraus. Er wurde mit Rückenverletzungen ins Krankenhaus nach Salzburg geflogen.