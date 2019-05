54-Jähriger attackiert Mesner im Salzburger Dom

Ein 54-jähriger Salzburger hat heute, Mittwoch, die Morgenmesse im Salzburger Dom gestört. Der Mann hatte im Eingangsbereich des Doms mit Steinen geworfen und an Gegenständen gerüttelt. Er läutete an der antiken Sakristei-Glocke und beschädigte diese, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nachdem sich der Randalierer vom Mesner nicht beruhigen ließ, wurde die Polizei gerufen. Der 54-Jährige gab dem Mesner einen Fußtritt und verletzte ihn dabei. Der Salzburger wurde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Störung einer Religionsübung angezeigt.