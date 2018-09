Alko-Lenker rammte im Pinzgau Verkehrsinsel

Mit zwei Promille Alkohol im Blut hat in der Nacht auf Samstag ein Autofahrer in Leogang (Pinzgau) eine Verkehrsinsel gerammt und stark beschädigt. Er ließ seinen ebenfalls ziemlich demolierten Wagen zurück und machte sich auf den Heimweg. Polizisten wurden bei einer Streifenfahrt auf den Unfallwagen und das Geschehen aufmerksam, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Bei dem Wagen fehlten beide Kennzeichentafeln. Trotzdem konnten die Beamten nur kurze Zeit später den Autobesitzer ausfindig machen. Der Deutsche befand sich unverletzt in seinem Leoganger Wohnsitz. Ihm wurde der Führerschein sofort abgenommen.

In derselben Nacht konnten Polizisten in der Stadt Salzburg einen Alko-Lenker noch rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen. Bei einem Fahrer aus dem oberösterreichischen Bezirk Braunau wurden 0,96 Promille festgestellt. Auch er musste den Führerschein abgeben und sich ein Taxi für die Weiterfahrt bestellen.