Auf frischer Tat ertappt: 86-Jährige zieht Dieb aus Haus

Unken. Eine 68-jährige Pensionistin hat am Freitagnachmittag einen mutmaßlichen Dieb am Ärmel aus ihrem Einfamilienhaus in Unken im Pinzgau gezogen. Die Pensionistin arbeitete gerade in einer Holzhütte, als sich der Unbekannte an ihr vorbei in das Haus schlich. Der Mann wehrte sich laut Polizei nicht und erklärte in gebrochenem Deutsch, dass er nur etwas habe fragen wollen.

Er wurde von der Seniorin dabei erwischt, wie er im ersten Raum des Hauses eine Kommode durchsuchte und eine Schmuckschatulle fand. Die Frau verscheuchte den Eindringling, er flüchtete ohne Beute. Die Fahndung blieb vorerst erfolglos.

Der Gesuchte wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß beschrieben, er soll dunklen Teint sowie dunkle Haare haben. Der Mann trug laut Polizei eine graue Jogginghose und einen schwarzen Pullover mit goldener Aufschrift.