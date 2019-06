Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in Adnet (Bezirk Hallein) auf einer Baustelle einen Bagger im Wert von über 25.000 Euro gestohlen. Das berichtete die Polizei Mittwochabend in einer Aussendung. Weiters nahmen die bisher unbekannten Täter ein Akku-Bohr-Schraub-Set mit. "Die Ermittlungen zur Ausforschung der Täter laufen", hieß es von der Polizei.