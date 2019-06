Saalbach-Hinterglemm. Ein 29-Jähriger ist am Dienstag bei Forstarbeiten in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) schwer verletzt worden. Der Pinzgauer wollte mit einem Arbeitskollegen auf der Kühprentalm mehrere Fichten fällen. Dabei wurde er von einem Baum am Unterschenkel getroffen und zur Seite geschleudert. Der Verletzte wurde von Bergrettern geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen.