Ein noch unbekannter Anrufer drohte im Triebwerk West eine Bombe zu zünden.

Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht auf Samstag mit dem Zünden einer Bombe in einer Salzburger Diskothek im Atrium West in Wals Siezenheim gedroht. Der Mann rief bei der Polizei an und behauptete in 30 Minuten werde in dem Lokal mit einer Bombe etwas passieren. Das gut besuchte Nachtlokal wurde kurz nach 23.00 Uhr komplett geräumt, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber zu APA.



Die Polizei sicherte das Lokal und den angrenzenden Bereich ab. Die Lokalbesucher wurden zwischenzeitlich in nahe gelegenen Gebäuden untergebracht. "Ein sprengstoffkundiger Polizist und ein Sprengstoffspürhund untersuchten das Lokal", sagte Wolfgruber. Die Polizei konnte aber keinen Sprengstoff finden. Nach Rücksprache mit der Bezirksverwaltungsbehörde wurde das Lokal nach eineinhalb Stunden wieder freigegeben.



Die Ermittlungen zum unbekannten Anrufer laufen. Voriges Wochenende drohte bereits in Linz ein Mann mit einer Bombe in einer Disco. Der Mann wurde noch am selben Tag ausgeforscht, als Motiv gab er an, dass er eine Wut auf die Türsteher hatte. Einen Nachahmungstäter könne man in Salzburg nicht ausschließen, sagte Polizeisprecher Wolfgruber. Aber es sei aber eine Bandbreite an Motiven möglich, vom abgewiesenen Gast bis hin zu einem misslungenen Flirtversuch. Zunächst werde versucht, den Anruf zurückzuverfolgen und den Mann so auszuforschen.