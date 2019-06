Deutscher Motorradfahrer crasht in Pkw – tot

Seekirchen/Braunau am Inn/Berchtesgaden. Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist Donnerstagfrüh ein Motorradfahrer aus Bayern in Seekirchen (Flachgau) ums Leben gekommen. Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Braunau wollte kurz vor 7.00 Uhr mit seinem Auto von der Mattseer Landesstraße links in eine Gemeindestraße abbiegen. Dabei prallte das entgegenkommende Motorrad gegen den Wagen des Oberösterreichers, sagte eine Polizeisprecherin.

Der 27-jährige Biker aus dem Berchtesgadener Land erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer blieb körperlich unversehrt, war aber nach dem Unfall schwer geschockt. Die L101 war im Bereich der Unfallstelle nahe der Ortschaft Mayerlehen gut eine Stunde lang gesperrt.