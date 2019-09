Erste Spur zu vermisster Julia

Die Zeit tickt: Seit elf Wochen wird die Grafikerin Julia W. jetzt schon in Portugal vermisst. Die 28-Jährige aus dem Flachgau verschwand nach einem Spaziergang mit dem Hund eines Freundes spurlos. Doch jetzt gibt es erste Hinweise auf Julia. Mehrere Zeugen wollen sie in der Zwischenzeit gesehen haben, Europol hat die ­Ermittlungen übernommen.

Das Verschwinden der 28-Jährigen gab große Rätsel auf. Die Grafikerin war zuletzt in der Nähe eines Dorfes an der Algarve-Küste gesehen worden. Sie trug leichte Sommerkleidung und Sandalen. Geld, Handy und Reisepass hatte die Salzburgerin in ihrem Quartier zurückgelassen.

Ein Deutscher hat sich inzwischen gemeldet, der Julia an der Algarve und später auch in Barcelona gesehen haben will. Sie sei in Begleitung eines Mannes gewesen.