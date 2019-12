Die eingeleiteten Rettungsmaßnahmen nach einem abgestürzten Flugzeug in Bruck an der Glocknerstraße (Bezirk Zell am See) gestalten sich offenbar schwierig. "Wir suchen noch, es ist schwer, etwas zu sehen", sagte Feuerwehr-Kommandant Franz Eder in einer ersten Stellungnahme der APA am Samstag.

Demnach herrschen Nebel und Schneefall, was die Suche behindere. Nach wie vor ist damit das Ausmaß des Unglücks unbekannt.

Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Bei einem Flugzeugabsturz in Fusch an der Großglockerstraße (Bezirk Zell am See) in Salzburg hat es am Samstag einen Toten und zwei möglicherweise Schwerverletzte gegeben, wie das Rote Kreuz der APA auf Anfrage berichtete. Bei den Verletzten handelte es sich um einen Mann und um eine Frau.

Einen Verletzten flog der Notarzthubschrauber ins Spital nach Zell am See. Den anderen brachte die Rettung in das Krankenhaus nach Schwarzach.