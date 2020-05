Gartenrechen-Attacke auf Nachbarn: 60-Jähriger schwerverletzt

Der Salzburger wurde mit dem Rechen im Gesicht getroffen. Außerdem gingen die beiden Brüder auf ihn mit Faustschlägen und Fußtritten los.

Ein Nachbarschaftsstreit ist am Samstag in der Stadt Salzburg eskaliert: Zwei Brüder im Alter von 23 und 32 Jahren attackierten einen 60-Jährigen zuerst mit einem Gartenrechen, dann mit Faustschlägen und Fußtritten, berichtete die Polizei. Das Opfer wurde schwer verletzt. Die einschreitenden Beamten nahmen die beiden Angreifer fest. Worum es bei dem Streit ging, war nicht bekannt.



Der 60-Jährige war gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, als es mit den beiden Nachbarn wieder einmal zu einer - zunächst verbalen - Auseinandersetzung kam. Im Lauf des Streits schlug ihm einer der zwei dann mit einem Gartenrechen ins Gesicht. Der Attackierte stürzte und wurde am Boden liegend von den Brüdern mit Fäusten und Fußtritten weiter traktiert. Er erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht und wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.