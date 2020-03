Handy-Akku in Klassenzimmer explodiert

Das Smartphone begann zu brennen.

Salzburg. Schock in der hak:zwei in Salzburg-Lehen: Am Freitagvormittag explodierte der Handyakku eines Schülers mitten im Chemie-Unterricht. Das Smartphone begann danach zu brennen. Die Lehrerin alarmierte Feuerwehr und Rotes Kreuz - das Klassenzimmer evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Der Raum wurde von der Salzburger Berufsfeuerwehr überdruckbelüftet. Warum der Handy-Akku explodierte, ist noch unklar. Das Klassenzimmer der hak:zwei wird für heute nicht mehr verwendet, wie "orf" berichtet.