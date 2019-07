Hunde-Attacke: 79-Jährige schwer verletzt

Ein Spaziergang auf der Promenade in Goldegg im Salzburger Pongau ist für eine 79-jährige Frau aus Grödig mit einem Krankenhausaufenthalt zu Ende gegangen. Die Salzburgerin war - wie erst jetzt bekannt wurde - am Montag von einem Hund angefallen und schwer verletzt worden. Das Tier war unangeleint aus unbekannter Richtung auf die Frau zugekommen, hatte sie attackiert und zu Boden gerissen.

Der Hund biss mehrfach auf die hilflose Seniorin ein. Die 79-Jährige brach sich beim Sturz einen Daumen. Außerdem wurden im Krankenhaus Bissverletzungen an beiden Oberschenkeln, am Oberarm und am Schienbein festgestellt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 48-jährige Hundebesitzer wurde ausgeforscht und angezeigt.