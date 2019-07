Jagd auf Sex-Täter von Musik-Festival

Salzburg. Die dreitägige Techno-Party, das Electric Love Festival, das von Donnerstag bis Samstag am ­Salzburgring im Flachgau stattfand, wurde von einem schrecklichen Missbrauchsvorfall überschattet.

Zelt. Während Zehntausende Fans tanzten, sprach ein etwa 30-Jähriger in der Nacht auf Sonntag ein 15-jähriges Mädchen an. Der mutmaßliche Sextäter lockte die Jugendliche am Campingplatz unter einem Vorwand in sein Zelt und soll sie dort vergewaltigt haben.

Das Mädchen, das keine offensichtlichen Abwehrverletzungen aufwies, verständigte die Polizei und kam ins Spital. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar. Denn der ärztliche Befund steht laut Polizei noch aus. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter läuft auf Hochtouren.

141 Anzeigen. Insgesamt wurden 64 Besucher wegen Diebstahl und Sachbeschädigung, 12 wegen Körperverletzung sowie 65 wegen Drogendelikten angezeigt.