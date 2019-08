Juwelier-Familie in Privathaus ausgeraubt

NÖ/Wien. Alleine die Adressen der beiden Filialen lassen die Liebhaber edlen Schmucks und hochwertigster Uhren mit der Zunge schnalzen: Salzburgs prominentester Juwelier Nadler residiert in der Linzer Gasse und in der Getreidegasse.

Traurige Berühmtheit erlangte das Familienunternehmen, das heute von Mutter Ilse und Tochter Annalisa geführt wird, im Jahre 2013. Damals wurde das ­Unternehmen zum zehnten Mal Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.

Familienmitglieder ­erlitten schweren Schock

Doch das Schlimmste, was der angesehenen Familie passieren konnte, ist am Feiertag eingetreten. In ihren eigenen vier Wänden wurden die Nadlers Opfer einer brutalen Home Invasion. Räuber drangen in das Privathaus am Heuberg ein.

Der Überfall ereignete sich um 12.30 Uhr: Zwei oder drei maskierte Räuber drangen in das Hus am Heuweg ein. Zeugen wollen zu diesem Zeitpunkt eine kleine Explosion gehört haben. Sicher ist: Es wurden Brandbeschleuniger eingesetzt, und ein Feuer brach aus. Dunkle Rauchwolken stiegen zum Himmel auf.

Die Lage vor Ort war auch für die Einsatzkräfte verworren. Zunächst war von einer Geiselnahme die Rede, von verletzten Opfern im Haus. Beides konnte die Po­lizei bis Donnerstagabend nicht bestätigen.

Als das Sondereinsatzkommando Cobra anrückte und Polizeihubschrauber aufstiegen, flüchteten die Täter. Trotz Großfahndung fehlte von ihnen bis zum Abend jede Spur. Ob sie bei dem Überfall etwas erbeutet haben, ist ebenfalls noch unklar.

Die Einvernahme der Familienmitglieder gestaltete sich schwierig, die Opfer standen unter Schock und mussten von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut werden.

