Kollision auf Skipiste: Zwei Schwerverletzte

Bei einer Kollision auf einer Skipiste in Obertauern sind am Sonntag ein 47-jähriger Steirer und ein zwölfjähriger Bub aus Wien schwer verletzt worden.

Obertauern. Die beiden Wintersportler waren auf der Abfahrt von der Seekarspitze kurz vor der Talstation zusammengestoßen. Sie zogen sich dabei Verletzungen am Kopf und an den Schultern zu, berichtete die Polizei am Montag.